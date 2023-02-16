Телезрители призвали убрать Анну Казючиц из шоу канала НТВ «ДНК»

Актриса и телеведущая Анна Казючиц подверглась критике со стороны зрителей канала НТВ. Они призывают убрать звезду экрана из шоу «ДНК».
Казючиц начала вести проект в 2020 году после гибели ведущего Александра Колтового. Один из зрителей признался на известном сайте отзывов, что после этого перестал смотреть программу.
«Она никакущая!!! Спит на программе. А походка, а вид... Ужас!» — негодует уже бывший поклонник передачи.
Другие зрители пишут, что актриса плохо говорит, все время позирует и любуется собой. По их мнению, ведущей не место в шоу «ДНК».
«Уберите эту Казючиц!!!» — приводит один из комментариев utro.ru.
Еще один телезритель назвал актрису очень нудной. Телеведущая зачитывает результат как приговор в суде, отметил комментатор. По его мнению, Казючиц могла бы быть более человечной.