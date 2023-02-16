Психотерапевт Фомин: долгие обиды возникают, когда оскорбление попало в яблочко

По заявлению доктора, в основе обиды лежит дисфункциональная эмоция. Говоря простым языком, человек может ошибочно интерпретировать высказывание оппонента в свой адрес. У людей со здоровой самооценкой таких трудностей в оценке своей личности быть не может. Они будут четко понимать, что это ложь. Чего не скажешь о людях с низкой самооценкой, которые имеют негативные установки относительно своей личности и искаженные представления реальности. Такие люди могут затаить обиду на долгие годы.