В Калмыкии почти 13 тыс. человек лишились водоснабжения из-за аварии на сетях

В городе Лагань Республики Калмыкия более 12,5 тысячи человек лишились водоснабжения после аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, в системе образовалась воздушная пробка, в результате чего без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, более пяти тысяч частных объектов, а также 12 социальных.
Специалисты ведут работы, направленные на ликвидацию последствий ЧП. Местным жителям подвозят воду на автомобилях. Граждан предупредили о необходимости закрыть все краны и пользоваться бутилированной водой.