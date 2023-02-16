Политолог Митина заявила о нервной реакции США на расследование о взрывах «Северных потоков»

Херш также утверждает, что на морском дне осталось еще два из восьми зарядов, которые не разорвались. Если Россия их поднимет и представит общественности — это было бы очень хорошо, так как западная пресса делает все возможное, что маргинализировать американского журналиста, пояснила Митина.