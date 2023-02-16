Политолог Митина заявила о нервной реакции США на расследование о взрывах «Северных потоков»

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 22 февраля из-за новых сведений о подрыве трубопроводов «Северный поток». Как на это отреагируют в Вашингтоне и чего ждать Норвегии, рассказали политолог-публицист Дарья Митина и профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее объявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США. Он также убежден, что к диверсии причастны норвежские спецслужбы.
По словам политолога Митиной, заседание Совбеза ООН по заявленной теме до сих пор не подтверждено. Она также предупредила, что голосование в международной организации и масса руководящих органов контролируются Соединенными Штатами.
«США крайне невыгодно, во-первых, чтобы такое компетентное обсуждение состоялось, во-вторых, чтобы оно было результативным. Понятно, что США против себя работать не будут и они сделают все возможное, чтобы этот вопрос замотать и не допустить такого обсуждения», — заявила политический деятель в эфире Медиацентра «Патриот».
Херш также утверждает, что на морском дне осталось еще два из восьми зарядов, которые не разорвались. Если Россия их поднимет и представит общественности — это было бы очень хорошо, так как западная пресса делает все возможное, что маргинализировать американского журналиста, пояснила Митина.
«Судя по тому как нервно реагируют США и в целом страны, которые могут быть в данном случае причастны к этому всему инциденту, видимо там действительно есть рациональное зерно в этом расследовании», — добавила политолог.
Волнуются теперь, в том числе, и в Норвегии. Дело в том, что скандинавская страна располагает морскими платформами, задействованными в добыче природных ресурсов.
Решение российской стороны обратиться к Совету безопасности ООН также оценил доктор юридических наук Дмитрий Лабин. Он назвал такой шаг правильным, ведь на орган международной организации возложена главная ответственность по поддержанию мира и безопасности.
«На мой взгляд, это сегодня единственный исключительный орган для решения такого серьезнейшего вопроса», — подчеркнул специалист.
Эксперты в сфере международных отношений также обсудили, когда Россия признает США и Норвегию государствами-террористами, какие действия последуют в отношении этих стран и ряд других вопросов в эфире Медиацентра «Патриот». Участником дискуссии также стал политолог и публицист Юрий Светов.