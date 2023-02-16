Английская актриса Флоренс Пью обрадовалась работе с молодыми коллегами над «Дюной-2»

Британская актриса Флоренс Пью поделилась впечатлениями о съемках во второй части кинофраншизы «Дюна», премьера которой назначена на 1 ноября 2023 года. Подробностями поделился портал Comic Book.
Как рассказала артистка, участие в проекте режиссера Дени Вильнева дало ей возможность поработать с молодыми коллегами из Голливуда. При этом звезда фильма «Черная вдова» выразила радость в связи с движением американского кинематографа в «правильном направлении».
«Для меня это уникальная возможность работать с "молодым Голливудом". Они прекрасные люди, я в любой момент могу связаться с ними по телефону», — сказала Пью.
Она добавила, что в прошлом по большей части сотрудничала с опытными актерами. Однако съемки в «Дюне — 2» позволили ей завести знакомства среди представителей молодого поколения артистов.
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