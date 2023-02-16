Писатель Гойкович: Запад ничего не смог сделать с поддерживающим Россию народом Сербии

Большая часть жителей Сербии поддерживает Россию и винит Запад в происходящем на Украине. С таким заявлением выступил писатель и переводчик из Белграда Ранко Гойкович.
В рамках пресс-конференции медиацентра «Патриот» эксперты обсудили отношения России и Сербии, а также пропаганду НАТО на Балканах. Было отмечено, что Запад тратит миллионы долларов, чтобы настроить Белград против Москвы.
Гойкович сообщил, что перед его поездкой в Россию в Сербии было проведено масштабное исследование, которое подтвердило дружбу Москвы и Белграда.
«Больше 80% сербов считает Запад виновником всего того, что случилось сегодня на Украине, поддерживает Россию. Они (западные политики. — Прим. ФАН) понимают, что потратили огромные деньги, но ничего не успели сделать с сербским народом», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич заявил о небывалом давлении Запада после решения Белграда не вводить санкции против Москвы.