Россия взяла на заметку опыт Китая с метеорологическими зондами, которые не могла сбить американская армия, считает аналитик издание The Independent Ким Сенгупта.
«ПолитРоссия» представляет публикацию в пересказе. Ранее журналисты сообщили, что над Киевом было сбито шесть подозрительных воздушных шаров. На Украине уверены, что таким образом ВСУ вынудили раскрыть позиции ПВО.
«Некоторые из аэростатов, по словам военных чиновников, могут производить съемку, а также имеют отражатели для отклонения радиоволн, чтобы дезориентировать ракеты», — подчеркнул Сенгупта.
По мнению обозревателя, в ВС РФ тем самым переосмыслили опыт Китая. В начале февраля несколько китайских аэростатов отнесло ветром в США, где их никак не могли сбить военные. Эксперты отметили, что России следует взять этот способ воздушной разведки на заметку, что она и сделала.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР, передает RT.