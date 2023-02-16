The Independent: ВС РФ нашли новый способ обнаружения украинских систем ПВО

По мнению обозревателя, в ВС РФ тем самым переосмыслили опыт Китая. В начале февраля несколько китайских аэростатов отнесло ветром в США, где их никак не могли сбить военные. Эксперты отметили, что России следует взять этот способ воздушной разведки на заметку, что она и сделала.