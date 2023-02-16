Ракетостроитель Конаныхин рассказал, как обезопасить российские спутники от космического оружия США

Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщил, что Соединенные Штаты готовят малые боевые космические средства для борьбы с российскими аппаратами, запуск которых на околоземную орбиту можно замаскировать под пуски спутников OneWeb или Starlink.