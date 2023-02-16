Ракетостроитель Конаныхин рассказал, как обезопасить российские спутники от космического оружия США

Соседства для борьбы со спутниками разрабатывались в СССР и США с 1960-х годов. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин.
Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщил, что Соединенные Штаты готовят малые боевые космические средства для борьбы с российскими аппаратами, запуск которых на околоземную орбиту можно замаскировать под пуски спутников OneWeb или Starlink.
По словам Конаныхина, крайне сложно определить, какие аппараты США выводят в космос при одновременном запуске на орбиту 50-60 спутников.
«Логика американских стратегов ничем не отличается от логики пиратства на орбитах. Только это уже не морская навигация, а орбитальная баллистика», — сказал эксперт.
Конаныхин отметил, чтобы избежать атаки спутник первым должен нанести удар по угрожающему ему космическому объекту, или же изменить траекторию полета и уйти на безопасное расстояние на орбите.