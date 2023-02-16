Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Вселенский плач» поднялся в популярной у туристов стране из-за шопинг-туров

Общество
«Вселенский плач» поднялся в популярной у туристов стране из-за шопинг-туров

Туроператоры, гиды и другие участники туристического рынка запаниковали, узнав, что их хотят отлучить от «кормушки» шопинг-экскурсий в Малайзии.

В этой стране путешественников часто вывозят во время экскурсий в прикормленные торговые центры, где их «доят» по полной. Туристы стали жаловаться на такое отношение. Однако местные туроператоры вступились за своих сотрудников.

Практика шоп-экскурсий развита во многих странах. Однако не везде с ней борются. Министр туризма, искусства и культуры Малайзии Датук Сери запретил туроператорам принудительно вывозить туристов в ТЦ. Однако местная ассоциация туроператоров и турагентов (Matta) требует, чтобы шопинг не исключали из доступных отдыхающим маршрутам.
малайзия туризм вселенский плач
Военкоры ФАН
Лучшие в аду