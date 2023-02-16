«Вселенский плач» поднялся в популярной у туристов стране из-за шопинг-туров

Туроператоры, гиды и другие участники туристического рынка запаниковали, узнав, что их хотят отлучить от «кормушки» шопинг-экскурсий в Малайзии.
В этой стране путешественников часто вывозят во время экскурсий в прикормленные торговые центры, где их «доят» по полной. Туристы стали жаловаться на такое отношение. Однако местные туроператоры вступились за своих сотрудников.
Практика шоп-экскурсий развита во многих странах. Однако не везде с ней борются. Министр туризма, искусства и культуры Малайзии Датук Сери запретил туроператорам принудительно вывозить туристов в ТЦ. Однако местная ассоциация туроператоров и турагентов (Matta) требует, чтобы шопинг не исключали из доступных отдыхающим маршрутам.