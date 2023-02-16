Еврокомиссар по энергетике Симсон: сокращение импорта ЕС нефти из России достигло 90%

Кроме того, Симсон отметила значительное снижение уровня поставок российского газа в регион по трубопроводам. Такая ситуация сложилась в отсутствие запретов ЕС на трубопроводное топливо, однако сокращению способствовал отказ европейских стран от российского энергоресурса в целом. Кроме того, негативное влияние оказали проблемы с экспортной инфраструктурой на основных направлениях.