Еврокомиссар по энергетике Симсон: сокращение импорта ЕС нефти из России достигло 90%

Евросоюзу (ЕС) удалось на 90% сократить импорт российской нефти, а закупки угля у России были остановлены полностью, написала на своей странице в Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Запрет на поставки российского угля был предусмотрен в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого в начале апреля прошлого года. А в декабре начали действовать ограничения в отношении сырой нефти, транспортируемой из России морским путем, в феврале были введены санкции против нефтепродуктов.
Кроме того, Симсон отметила значительное снижение уровня поставок российского газа в регион по трубопроводам. Такая ситуация сложилась в отсутствие запретов ЕС на трубопроводное топливо, однако сокращению способствовал отказ европейских стран от российского энергоресурса в целом. Кроме того, негативное влияние оказали проблемы с экспортной инфраструктурой на основных направлениях.