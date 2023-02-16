Пятиклассница проходит экспертизу после нападения с ножом на сверстницу в Химках

Правоохранители направили на психологическую экспертизу ученицу пятого класса химкинского лицея. Поводом стало нападение девочки на сверстницу.
Информацию о проведении экспертизы подтвердила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, но подробности сообщить не смогла. Она лишь указала, что во всем будут разбираться сотрудники Следственного комитета.
Напомним, что в начале февраля пятиклассница в школьном туалете набросилась на потерпевшую. Злоумышленница нанесла ей более 20 ранений, а затем спокойно вернулась в класс.