Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пятиклассница проходит экспертизу после нападения с ножом на сверстницу в Химках

Происшествия
Пятиклассница проходит экспертизу после нападения с ножом на сверстницу в Химках

Правоохранители направили на психологическую экспертизу ученицу пятого класса химкинского лицея. Поводом стало нападение девочки на сверстницу.

Информацию о проведении экспертизы подтвердила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, но подробности сообщить не смогла. Она лишь указала, что во всем будут разбираться сотрудники Следственного комитета.

Напомним, что в начале февраля пятиклассница в школьном туалете набросилась на потерпевшую. Злоумышленница нанесла ей более 20 ранений, а затем спокойно вернулась в класс.
экспертиза нож девочка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду