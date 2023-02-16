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Австрийцы после расследования Херша по «СП» раскрыли мрачную правду о ЕС и США

Политика
Австрийцы после расследования Херша по «СП» раскрыли мрачную правду о ЕС и США

Расследование журналиста Сеймура Херша демонстрирует мрачную правду о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявили читатели австрийской газеты Exxpress.

Недавно Херш представил статью, в которой указал на причастность США к инцидентам на «СП». По его словам, заряды на газопроводах активировала Норвегия.

Австрийцев возмутило замалчивание материала со стороны европейских СМИ. По их мнению, взрывы на газопроводах можно считать атакой на жизненно важную инфраструктуру Европы.

«Главных поджигателей Байдена, Столтенберга и фон дер Ляйен вместе с другими нужно привлечь к ответственности. А главы правительств стран ЕС должны, наконец, думать и действовать самостоятельно», – отметил один из читателей.

Пользователи уверены, что ситуация показывает мрачную правду, которую европейские политики пытаются скрыть. По их мнению, Евросоюз стал вассалом США.

«Если мы не парируем, они отправят нас в каменный век», – уверены австрийцы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Запад во лжи по вопросу о взрывах на «Северных потоках».
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