Продюсер Яна Рудковская нелестно отозвалась о вокальном дебюте Загитовой

Номер Загитовой и Zivert должен был дать вау-эффект, поэтому организаторы были обязаны проработать все до мельчайших деталей, считает бизнесвумен. Теперь же все говорят и пишут о том, что фигуристка пела под фонограмму, напомнила Рудковская.