Продюсер Яна Рудковская нелестно отозвалась о вокальном дебюте Загитовой

Продюсер и светская львица Яна Рудковская поделилась мнением о вокальном дебюте фигуристки Алины Загитовой. Бизнесвумен нелестно отозвалась о музыкальном номере олимпийской чемпионки.
Спортсменка выступила в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Рудковская отметила, что у нее нет вопросов к Загитовой. Продюсер назвала ее красивой спортсменкой, которая должна продолжать удивлять.
«Теперь про номер с Юлей Zivert. У меня две эмоции: раздражение и грусть. Раздражение на тех людей, кто готовил Алине номер. Очень большие вопросы к людям. Это полнейший непрофессионализм — так подставлять спортсменку», — возмутилась светская львица в Telegram-канале.
Номер Загитовой и Zivert должен был дать вау-эффект, поэтому организаторы были обязаны проработать все до мельчайших деталей, считает бизнесвумен. Теперь же все говорят и пишут о том, что фигуристка пела под фонограмму, напомнила Рудковская.
По мнению продюсера, олимпийская чемпионка могла просто классно откатать под выступление певицы. Zivert — топовая артистка, поэтому организаторские трудозатраты должны были быть в разы больше, чтобы Загитова хотя бы визуально спела наравне с исполнительницей, уверена светская львица.
Рудковская не знает, кому в голову пришла идея о дуэте, но она поставила бы этому человеку двойку. Инициатива была хорошая, однако ее не довели до ума, подытожила продюсер.