Медведчук рассказал, как посредники Зеленского предлагали ему уехать с Украины

Ранее стало известно, что экс-глава Украины Петр Порошенко хотел «избавиться» от Донбасса и «передать» его коллеге из России Владимиру Путину. Выяснилось, что бывший украинский лидер просил Медведчука взять на себя посреднические функции в этом.