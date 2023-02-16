Медведчук рассказал, как посредники Зеленского предлагали ему уехать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский видел опасность в бывшем депутате Верховной рады Викторе Медведчуке. Такое заявление сделал сам председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Он добавил, что из-за этого украинский лидер направлял к нему помощников, которые предлагали политику покинуть государство на определенный срок. Медведчук дал соответствующее интервью Первому каналу.
«Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу "на месяца два-три"», — признался он корреспондентам.
Ранее стало известно, что экс-глава Украины Петр Порошенко хотел «избавиться» от Донбасса и «передать» его коллеге из России Владимиру Путину. Выяснилось, что бывший украинский лидер просил Медведчука взять на себя посреднические функции в этом.