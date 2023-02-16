De Telegraaf: нидерландская полиция намерена сократить использование китайских дронов

Национальная полиция Нидерландов планирует сократить количество используемых беспилотников, которые были произведены в Китае. Соответствующую информацию предоставило издание De Telegraaf.
Представитель правоохранительных органов, отвечая на вопросы журналистов, связал данное решение с текущей обстановкой в мире. Речь шла об инциденте с китайским аэростатом в воздушном пространстве Соединенных Штатов.
«Угроза реальна. Мы осведомлены о рисках шпионажа», — указал собеседник агентства.
На этом фоне нидерландская полиция намерена применять меньше дронов, частично или полностью произведенных в КНР. В частности, для оказания помощи гражданам и проведения расследований Амстердам закупил технику у компании DJI.
При этом в правоохранительных органах уточнили, что для управления зарубежными беспилотниками не нужны китайские приложения.
С начала февраля в небе над США было сбито четыре летательных аппарата, не принадлежавших американской стороне. При этом в Белом доме признали, что не располагают сведениями об их шпионской деятельности.