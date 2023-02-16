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De Telegraaf: нидерландская полиция намерена сократить использование китайских дронов

Политика
De Telegraaf: нидерландская полиция намерена сократить использование китайских дронов

Национальная полиция Нидерландов планирует сократить количество используемых беспилотников, которые были произведены в Китае. Соответствующую информацию предоставило издание De Telegraaf.

Представитель правоохранительных органов, отвечая на вопросы журналистов, связал данное решение с текущей обстановкой в мире. Речь шла об инциденте с китайским аэростатом в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

«Угроза реальна. Мы осведомлены о рисках шпионажа», — указал собеседник агентства.

На этом фоне нидерландская полиция намерена применять меньше дронов, частично или полностью произведенных в КНР. В частности, для оказания помощи гражданам и проведения расследований Амстердам закупил технику у компании DJI.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что для управления зарубежными беспилотниками не нужны китайские приложения.

С начала февраля в небе над США было сбито четыре летательных аппарата, не принадлежавших американской стороне. При этом в Белом доме признали, что не располагают сведениями об их шпионской деятельности.
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