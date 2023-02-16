В Совете Федерации не будут искать замену слову «сенатор» из-за закона о запрете иностранных слов

Члены Совета Федерации заявили, что не будут искать замену слову «сенатор» в связи с принятием Госдумой закона об использовании иностранных слов в русском языке. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.