В Совете Федерации не будут искать замену слову «сенатор» из-за закона о запрете иностранных слов

Члены Совета Федерации заявили, что не будут искать замену слову «сенатор» в связи с принятием Госдумой закона об использовании иностранных слов в русском языке. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Нет, не планируется (вносить изменения в регламент палаты) В истории российского государства был такой орган, как Сенат. Поэтому это нельзя назвать чисто иностранным словом», — сообщил Тимченко.
Известно, что 16 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов.