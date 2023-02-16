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В Совете Федерации не будут искать замену слову «сенатор» из-за закона о запрете иностранных слов

Общество
В Совете Федерации не будут искать замену слову «сенатор» из-за закона о запрете иностранных слов

Члены Совета Федерации заявили, что не будут искать замену слову «сенатор» в связи с принятием Госдумой закона об использовании иностранных слов в русском языке. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Нет, не планируется (вносить изменения в регламент палаты) В истории российского государства был такой орган, как Сенат. Поэтому это нельзя назвать чисто иностранным словом», — сообщил Тимченко.

Известно, что 16 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов.
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