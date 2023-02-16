Депутат Толмачев: Запад закрывает глаза на преступления против человечности

Боец вооруженных сил Украины с шевроном ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) попал в эфир датского телеканала DRTV. Это далеко не первый раз, когда украинские военные демонстрируют на своей форме символику террористических формирований. В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая России» Александр Толмачев заявил, что подобные случаи говорят лишь о том, что Запад закрывает глаза на преступления против человечности, в том числе и на их символы.