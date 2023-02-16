Депутат Толмачев: Запад закрывает глаза на преступления против человечности

Боец вооруженных сил Украины с шевроном ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) попал в эфир датского телеканала DRTV. Это далеко не первый раз, когда украинские военные демонстрируют на своей форме символику террористических формирований. В комментарии ФАН депутат Госдумы РФ от фракции «Единая России» Александр Толмачев заявил, что подобные случаи говорят лишь о том, что Запад закрывает глаза на преступления против человечности, в том числе и на их символы.
«Запад то ли ослеп, то ли окончательно перестал стесняться чего-либо, в том числе вещей, которые в нормальном человеческом обществе считаются преступлением. Нацистские шевроны, символика ИГИЛ✱ — ничто их не смущает. Запад с готовностью закрывает глаза на любые преступления против человечности и их символы», — заявил парламентарий.
Более того, депутат Толмачев напомнил случай с советником американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Полом Массаро, который в Сети опубликовал фотографию нашивки с украинским националистом Степаном Бандерой. По его мнению, подобная тенденция в иностранных политических кругах ведет Запад в никуда.
«Американский чиновник носит нашивку с Бандерой — или не знает, кто это, или не стесняется надеть на себя такое. А значит, принимает, признает эту нелюдь и, возможно, восхищается его делами. Забавно, что Германия смущенно просит укронацистов, прибывающих на ее территорию для тренировок, не надевать их излюбленную символику — в Германии это серьезное преступление. Смешно, каким униженным тоном, едва ли не извиняясь, мямлят свою просьбу немцы. Такая слепота ведет к падению в пропасть — Запад, помни об этом», — заключил парламентарий.
Ранее руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал присвоение нацистского наименования одной из бригад Вооруженных сил Украины. Он заявил, что киевские власти не отдают себе отчет при копировании символов Третьего рейха.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация