Росгвардейцы обнаружили новые доказательства попыток США дестабилизировать Донбасс

В найденных документах подробно изложены методики, как дискредитировать Россию в глазах украинского населения. Кроме того, во всех справочниках обязательно присутствует раздел, посвященный децентрализации Украины. Также искажением действительности и публикацией ложной информации, представляющей Российскую Федерацию в роли страны-агрессора, занимались печатные издания, которые распространяли ее в регионах. Руководствуясь инструкциями USAID, главы муниципальных образований выстраивали свою работу.