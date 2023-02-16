В ходе поисковых работ на территории ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили очередные доказательства руководящей роли США в конфликте Украины и Донбасса. С 2014-го по 2022-й Агентством США по международному развитию (USAID) осуществлялась системная работа по дестабилизации ЛДНР.
«Это не первая подобная находка. Целую библиотеку таких брошюр мы обнаружили в Северодонецке и во многих других населенных пунктах Луганской области. Львиная доля пособий издана за счет Агентства в рамках проекта «Экономическая поддержка восточной Украины». Все изъятое предназначалось для использования в пропагандистской работе с главами местных администраций, населением восточных регионов, и, в первую очередь, с молодежью», — рассказал росгвардеец.
В найденных документах подробно изложены методики, как дискредитировать Россию в глазах украинского населения. Кроме того, во всех справочниках обязательно присутствует раздел, посвященный децентрализации Украины. Также искажением действительности и публикацией ложной информации, представляющей Российскую Федерацию в роли страны-агрессора, занимались печатные издания, которые распространяли ее в регионах. Руководствуясь инструкциями USAID, главы муниципальных образований выстраивали свою работу.
«К нам привлекались европейские организации, которые с нами вели работу, например, ПРООН. Были представители Евросоюза, Канады, США. Они проводили семинары и приглашали туда общественников, председателей советов, то есть активное население. Хочу сказать, что все эти организации хотели подчинить себе территорию, чтобы наша территория была подконтрольной Западу», — подчеркнула представитель местной администрации Татьяна.
Согласно текущим данным, все найденные спецназовцами Росгвардии материалы переданы в уполномоченные органы.
Агентство по международному развитию основано по инициативе Джона Кеннеди при правительстве США в 1961 году. В 2019-м организация издала документ «По противодействию злонамеренному влиянию Кремля». USAID также выделяет средства на «содействие ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости» и «противодействия дезинформации» в медиапространстве.
Официально цель Агентства по международному развитию заявлена как «экстренная гуманитарная помощь и содействие в предотвращении конфликтов в более чем 100 странах мира». Однако на деле организация ведет информационную войну с российскими СМИ, которые вещают за пределами нашей страны.