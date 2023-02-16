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Росгвардейцы обнаружили новые доказательства попыток США дестабилизировать Донбасс

ФАН-ТВ

В ходе поисковых работ на территории ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили очередные доказательства руководящей роли США в конфликте Украины и Донбасса. С 2014-го по 2022-й Агентством США по международному развитию (USAID) осуществлялась системная работа по дестабилизации ЛДНР.

Росгвардейцы обнаружили новые доказательства попыток США дестабилизировать Донбасс
«Это не первая подобная находка. Целую библиотеку таких брошюр мы обнаружили в Северодонецке и во многих других населенных пунктах Луганской области. Львиная доля пособий издана за счет Агентства в рамках проекта «Экономическая поддержка восточной Украины». Все изъятое предназначалось для использования в пропагандистской работе с главами местных администраций, населением восточных регионов, и, в первую очередь, с молодежью», — рассказал росгвардеец.

В найденных документах подробно изложены методики, как дискредитировать Россию в глазах украинского населения. Кроме того, во всех справочниках обязательно присутствует раздел, посвященный децентрализации Украины. Также искажением действительности и публикацией ложной информации, представляющей Российскую Федерацию в роли страны-агрессора, занимались печатные издания, которые распространяли ее в регионах. Руководствуясь инструкциями USAID, главы муниципальных образований выстраивали свою работу.

Росгвардейцы обнаружили новые доказательства попыток США дестабилизировать Донбасс
«К нам привлекались европейские организации, которые с нами вели работу, например, ПРООН. Были представители Евросоюза, Канады, США. Они проводили семинары и приглашали туда общественников, председателей советов, то есть активное население. Хочу сказать, что все эти организации хотели подчинить себе территорию, чтобы наша территория была подконтрольной Западу», — подчеркнула представитель местной администрации Татьяна.

Согласно текущим данным, все найденные спецназовцами Росгвардии материалы переданы в уполномоченные органы.

Агентство по международному развитию основано по инициативе Джона Кеннеди при правительстве США в 1961 году. В 2019-м организация издала документ «По противодействию злонамеренному влиянию Кремля». USAID также выделяет средства на «содействие ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости» и «противодействия дезинформации» в медиапространстве.

Росгвардейцы обнаружили новые доказательства попыток США дестабилизировать Донбасс

Официально цель Агентства по международному развитию заявлена как «экстренная гуманитарная помощь и содействие в предотвращении конфликтов в более чем 100 странах мира». Однако на деле организация ведет информационную войну с российскими СМИ, которые вещают за пределами нашей страны.
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