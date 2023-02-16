Арестованный внебрачный сын Жириновского опроверг избиение полицейского в Москве

В Москве суд арестовал внебрачного сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Правонарушитель подчеркнул в ходе заседания, что не устраивал дебош и не бил полицейского, сообщило ТАСС.
По словам мужчины, вечером у него была встреча в ресторане. Он немного выпил со знакомым, но никаких конфликтов не было. Эйдельштейна якобы задержали уже на выходе из заведения.
По данным полиции, посетитель махал руками, ругался и отказывался садиться в патрульную машину. Кроме того, он хватал стражей порядка за форменную одежду. Есть неофициальная информация о том, что сын экс-политика нанес полицейскому сильный удар.