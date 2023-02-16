Сочинил гимн, создал группу: проект OΛOVO оценили пользователи соцсети ЯRUS

Сразу несколько треков проекта «Вячеслав» и OΛOVO вошли в число самых популярных композиций сервиса ЯRUS.Музыка. За тем и за другим стоит Вячеслав Рублев.
В этой статье расскажем необычную историю талантливого музыканта, который свои первые песни записал на собранные пожертвования, а теперь гастролирует с концертами и находится на вершине хит-парадов.
Первым заметным успехом Вячеслава Рублева можно считать гимн Молодежной организации «Российские Студенческие Отряды». Слова и аранжировку к нему он написал в 2014 году, когда проходил службу в армии. Гимн исполнил его друг на сцене Кремлевского дворца. В окончательной версии мелодия поменялась полностью, а слова остались. А затем появился «Вячеслав». Эта история тоже заслуживает отдельного рассказа.
Друзья подтолкнули исполнителя открыть краудфандинг на сбор средств по записи песен. Проект довольно быстро собрал даже больше, чем требовалось и началась работа. Когда все записали, нужно было отправить диски всем, кто поддержал музыканта и разместить на обложку какое-то название. Недолго думая, просто взяли имя Вячеслав. Позже состоялась презентация первого альбома. На первое и единственное «живое» выступление «Вячеслава» пришло больше 70 человек.
«Оборачиваясь назад, это, конечно, был феноменальный успех. В нынешних условиях довольно сложно собрать публики больше 50 человек, особенно на никому неизвестного исполнителя»,— вспоминает Вячеслав Рублев.
Этот проект придал музыканту уверенности и веры в свои силы. Он создает инди-группу OΛOVO, которая существует по всем законам музыкальной индустрии: промоушн, продакшн, концерты. И, конечно, сопутствующая популярность. Сейчас музыка OΛOVO звучит на многих Интернет-площадках и очень удачно зашла в приложение ЯRUS.
Самое приятное для исполнителя, что слушатели приложения оценили творчество «Вячеслава». В числе лучших треков находятся композиции «Хочется жить» и «Подарите счастье». OΛOVO в топ-50 представлено треком «Венеция».
Аудитория сервиса ЯRUS.Музыка дружелюбна настроена к независимым музыкантам самых разных жанров и направлений. Популярные треки быстро попадают в топ рекомендаций, а исполнители могут рассчитывать на достойное вознаграждение в виде донатов от поклонников.