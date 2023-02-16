Сочинил гимн, создал группу: проект OΛOVO оценили пользователи соцсети ЯRUS

Друзья подтолкнули исполнителя открыть краудфандинг на сбор средств по записи песен. Проект довольно быстро собрал даже больше, чем требовалось и началась работа. Когда все записали, нужно было отправить диски всем, кто поддержал музыканта и разместить на обложку какое-то название. Недолго думая, просто взяли имя Вячеслав. Позже состоялась презентация первого альбома. На первое и единственное «живое» выступление «Вячеслава» пришло больше 70 человек.