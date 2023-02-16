Экс-нападающий «Зенита» Домингес не исключил участия в поединке по профессиональному боксу

Бывший форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Алехандро Домингес рассказал, что в будущем болельщики смогут увидеть его на соревнованиях по профессиональному боксу. Об этом спортсмен заявил в беседе с изданием ТАСС.
Как стало известно, нападающий планирует попробовать себя в роли секунданта аргентинского бойца Эмилиано Пучеты. В пятницу, 17 февраля, боксер встретится на ринге с россиянином Магомедом Мадиевым. Матч пройдет в рамках турнира организации Pravda.
«Я приехал в Россию поддержать Эми, у меня очень теплые отношения с этой страной», — прокомментировал Домингес.
При этом он добавил, что сам активно занимается боксом. Футболист не исключил, что однажды может сам стать участником поединка, и назвал организацию подобного матча «следующим шагом».
Ранее стало известно о готовящемся товарищеском матче между сборными России и Ирана по футболу. По предварительной информации, встреча должна состояться 22 или 23 марта в Тегеране.