Тело еще одного человека обнаружили под завалами после схода лавины в Таджикистане

Специалисты обнаружили тело еще одного человека, погибшего при сходе лавины в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Общее количество жертв стихии увеличилось до 17, передает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.