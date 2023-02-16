Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тело еще одного человека обнаружили под завалами после схода лавины в Таджикистане

Происшествия
Тело еще одного человека обнаружили под завалами после схода лавины в Таджикистане

Специалисты обнаружили тело еще одного человека, погибшего при сходе лавины в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Общее количество жертв стихии увеличилось до 17, передает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Ранее сообщалось, что из-за схода снежной массы смертельные травмы получили десять граждан. В их числе оказались мальчик и девочка дошкольного возраста.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Ход ликвидации последствий ЧП взял на контроль президент Эмомали Рахмон. Он также поручил создать государственную комиссию, в состав которой вошли руководители профильных структур.
таджикистан лавина гибель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду