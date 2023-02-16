Тело еще одного человека обнаружили под завалами после схода лавины в Таджикистане

Специалисты обнаружили тело еще одного человека, погибшего при сходе лавины в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Общее количество жертв стихии увеличилось до 17, передает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.
Ранее сообщалось, что из-за схода снежной массы смертельные травмы получили десять граждан. В их числе оказались мальчик и девочка дошкольного возраста.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Ход ликвидации последствий ЧП взял на контроль президент Эмомали Рахмон. Он также поручил создать государственную комиссию, в состав которой вошли руководители профильных структур.