Ученые и вахтовики рассказали об организации работ вне места постоянного проживания

Есть места работы за сотни километров от ближайшего города или поселка. Трудиться там нужно, а домой ездить далеко и бессмысленно. Об особенностях работы вахтовым методом рассказали ученые и отраслевики.
В первую очередь вахта - это освоение нефтяных месторождений. Есть и другие отрасли, где приходится работать далеко от дома. Например, золотодобыча, рыбное хозяйство, сельское хозяйство и так далее. Условие для развития вахтового метода работы создало развитие транспорта: появились вертолеты, дальнемагистральные самолеты, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Удаленные месторождения, безусловно, целесообразно эксплуатировать вахтовым методом.
Работа вахтовым методом имеет свои особенности в уплате налогов и в системе трудовых отношений. В коллективном договоре определяется режим вахты и рабочий день. Также этот документ регламентирует и условия жизни на вахте.
Учитывая заинтересованность государства, общественного и экспертного сообщества в совершенствовании регулирования вахтового метода организации труда, профсоюз работников нефтегазовой отрасли предложил создать при Министерстве труда России специальную рабочую группу по совершенствованию соответствующего законодательства. И привлечь в нее представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества, работодателей, профсоюзов.