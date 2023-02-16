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Биолог Аграновский объяснил, может ли смертельный вирус Марбург прийти в Россию

Общество
Биолог Аграновский объяснил, может ли смертельный вирус Марбург прийти в Россию

Обнаруженный в Экваториальной Гвинее вирус Марбург смертельно опасен. Угрозу распространения патогена в России оценил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Вирус передается через грязные руки, выделения и пищу. Он очень похож на распространенную в Африке Эболу. Россиянам не стоит опасаться этого вируса, отметил Аграновский в беседе с телеканалом «360».

«Бояться не надо. Это вирус, который не станет проблемой. Он эндемичный для Африки, и маловероятно, что окажется в Европе», — отметил ученый.

Новой пандемии можно не ждать, поскольку вирус Марбург не передается по воздуху. Он распространяется лишь на африканском континенте, где происходят небольшие вспышки заболевания.
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