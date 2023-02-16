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Сбои произошли в работе российского сервиса «Яндекс Музыка»

Общество
Сбои произошли в работе российского сервиса «Яндекс Музыка»

Пользователи сервиса «Яндекс Музыка» столкнулись со сбоем в работе ресурса. В этом убедился корреспондент издания ТАСС.

Как рассказал журналист, при попытке открыть приложение появляется сообщение о проблемах с подключением к Сети. Программа предлагает обновить страницу. В то же время отказывается загружаться официальный сайт «Яндекс Музыки».

При этом один из представителей компании в беседе с изданием РБК подтвердил, что некоторые пользователи столкнулись с трудностями при использовании сервиса. Однако, по словам собеседника агентства, они были кратковременными.

«На текущий момент сервис работает в штатном режиме», — указал он.

Тем не менее первые жалобы на перебои в работе продуктов «Яндекса» начали поступать еще 6 февраля. В частности, возникли трудности с доступом к «Кинопоиску» и упомянутому музыкальному приложению.
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