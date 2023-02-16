Кадры с россиянами Большуновым и Непряевой вошли в проморолик FIS к ЧМ-2023

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Словении с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не выступят на планетарном первенстве. Лыжники из РФ временно отстранены от международных турниров. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.