Кадры с россиянами Большуновым и Непряевой вошли в проморолик FIS к ЧМ-2023

Кадры с олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Натальей Непряевой показали в проморолике Международной федерации лыжного спорта (FIS) к ЧМ-2023.
Пресс-служба FIS анонсировала предстоящий чемпионат мира по лыжным видам спорта промороликом на официальном YouTube-канале. В кадре были запечатлены российские спортсмены Александр Большунов и Наталья Непряева, которые соперничали с норвежцем Йоханнесом Клебо и финкой Анне Кюлленен.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Словении с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не выступят на планетарном первенстве. Лыжники из РФ временно отстранены от международных турниров. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.