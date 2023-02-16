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Автор CNN Колленсон пожелал Западу «удачи» в попытках заставить Путина потерять веру в себя

Политика
Автор CNN Колленсон пожелал Западу «удачи» в попытках заставить Путина потерять веру в себя

Западу нужно убедить президента России Владимира Путина в поражении, чтобы завершить конфликт на своих условиях. Об этом заявил обозреватель американского телеканала CNN Стивен Колленсон.

Автор отметил, что Запад пытается заставить Путина потерять веру в себя. В статье Колленсон пожелал Европе и США «удачи».

«Чтобы закончить (конфликт. – Прим. ФАН) на условиях, подходящих для президента Владимира Зеленского, Западу потребуется убедить российского лидера Владимира Путина, что он проигрывает. Что ж, удачи в этом», – говорится в материале американского обозревателя.

Ранее журналист Стивен Уолт заметил, что пророчества Путина начинают сбываться. Россия смогла преодолеть санкционное давление Запада. Глава государства предвидел это, пояснил Уолт.
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