Западу нужно убедить президента России Владимира Путина в поражении, чтобы завершить конфликт на своих условиях. Об этом заявил обозреватель американского телеканала CNN Стивен Колленсон.
Автор отметил, что Запад пытается заставить Путина потерять веру в себя. В статье Колленсон пожелал Европе и США «удачи».
«Чтобы закончить (конфликт. – Прим. ФАН) на условиях, подходящих для президента Владимира Зеленского, Западу потребуется убедить российского лидера Владимира Путина, что он проигрывает. Что ж, удачи в этом», – говорится в материале американского обозревателя.
Ранее журналист Стивен Уолт заметил, что пророчества Путина начинают сбываться. Россия смогла преодолеть санкционное давление Запада. Глава государства предвидел это, пояснил Уолт.