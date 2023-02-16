«ФАН повсюду»: как землетрясение ударило по Сирии и Турции

Турецкий журналист, главред МК в Турции Яшар Ниязбаев рассказывает о землетрясении, потрясшем Ближний Восток.
6 февраля в Турции и Сирии произошло сильнейшее за несколько десятилетий землетрясение, которое причинило огромные разрушения в десяти крупных провинциях на юго-востоке Турции. По официальным сообщениям, более 300 000 сирийцев были вынуждены покинуть свои дома в результате катастрофы. На текущий момент погибли десятки тысяч людей, и со временем число жертв растет, так как шансы на спасение тех, кто остается под завалами, тают. Потерявшие кров граждане размещены в палаточных лагерях, поездах и пароходах.
Для турецкого руководства стихийное бедствие осложнило политическую обстановку в преддверии выборов президента, проведение которых было запланировано не позднее середины июня 2023 года.
О произошедшей трагедии и подробностях спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» рассказывает Яшар Ниязбаев, главный редактор МК в Турции и автор Telegram-канала «Повестка дня Турции».
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.