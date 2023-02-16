«ФАН повсюду»: как землетрясение ударило по Сирии и Турции

6 февраля в Турции и Сирии произошло сильнейшее за несколько десятилетий землетрясение, которое причинило огромные разрушения в десяти крупных провинциях на юго-востоке Турции. По официальным сообщениям, более 300 000 сирийцев были вынуждены покинуть свои дома в результате катастрофы. На текущий момент погибли десятки тысяч людей, и со временем число жертв растет, так как шансы на спасение тех, кто остается под завалами, тают. Потерявшие кров граждане размещены в палаточных лагерях, поездах и пароходах.