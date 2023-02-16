МВД наградило почетной грамотой главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградили почетной грамотой за значительный вклад в компетентное и объективное освещение в СМИ деятельности органов МВД.
Мероприятие состоялось в медиацентре редакции. Грамоту вручил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. В трудные моменты люди обращаются в полицию, а правоохранители — к журналистам, чтобы они помогали МВД.
«Благодаря нашему сотрудничеству удается доносить до жителей столицы максимально оперативную информацию, предупреждать их о методах защиты от преступлений», — отметил Васенин.
Грамота стала общим достоянием всех сотрудников указанного СМИ, передает «Вечерняя Москва». Куприянов выразил благодарность за столь высокую оценку труда и работы журналистов.