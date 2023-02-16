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МВД наградило почетной грамотой главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Общество
МВД наградило почетной грамотой главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова наградили почетной грамотой за значительный вклад в компетентное и объективное освещение в СМИ деятельности органов МВД.

Мероприятие состоялось в медиацентре редакции. Грамоту вручил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. В трудные моменты люди обращаются в полицию, а правоохранители — к журналистам, чтобы они помогали МВД.

«Благодаря нашему сотрудничеству удается доносить до жителей столицы максимально оперативную информацию, предупреждать их о методах защиты от преступлений», — отметил Васенин.

Грамота стала общим достоянием всех сотрудников указанного СМИ, передает «Вечерняя Москва». Куприянов выразил благодарность за столь высокую оценку труда и работы журналистов.
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