МВД наградило почетной грамотой главреда «Вечерней Москвы» Куприянова

Мероприятие состоялось в медиацентре редакции. Грамоту вручил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. В трудные моменты люди обращаются в полицию, а правоохранители — к журналистам, чтобы они помогали МВД.