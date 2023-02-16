Давление, оказываемое США на своих союзников по НАТО по поводу поставок вооружений Киеву, привело к тому, что Европа опустошила свои военные арсеналы. Таким образом, неразумная политика Вашингтона обернулась военным преимуществом Москвы. Об этом пишет китайское издание Tencent, сообщает «ПолитРоссия».
По мнению экспертов издания, российское военное производство превосходит всю оборонную промышленность стран НАТО. Это обусловлено наследием, которое досталось Москве после развала СССР. К тому же действия и решения президента РФ Владимира Путина способствовали развитию и модернизации российских оборонных предприятий.
«Огромная военная машина России запущена, и военный потенциал страны удивителен», — пишет Tencent.
В свою очередь США способствовали экономическому ослаблению Европы, что также отразилось на возможности союзников по НАТО производить новые боеприпасы для поставок ВСУ. К тому же, то вооружение, которое все же доходит до Украины, успешно уничтожается российскими военными в зоне боевых действий, отмечает издание.