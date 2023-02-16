Tencent: действия США ослабили НАТО и дали военное преимущество России

В свою очередь США способствовали экономическому ослаблению Европы, что также отразилось на возможности союзников по НАТО производить новые боеприпасы для поставок ВСУ. К тому же, то вооружение, которое все же доходит до Украины, успешно уничтожается российскими военными в зоне боевых действий, отмечает издание.