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В НАТО призывают Турцию одобрить членство Швеции и Финляндии

Политика
В НАТО призывают Турцию одобрить членство Швеции и Финляндии

Об этом заявил Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Он заявил, что для Турции «пришло время одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО».

Турецкий дипломат сказал, что Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии, однако на данный момент не может идти речи об одобрении заявки Швеции. Он заявил, что Швеция не выполняет поставленных Турцией условий.

Ранее глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил о приостановке процесса вступления в НАТО. Причиной остановки переговорного процесса стал ряд антитурецких акций в Швеции. Самой громкой из них стало сожжение корана националистом Рамусом Палуданом
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