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Житель Таганрога предстанет перед судом за истязание сына

Происшествия
Житель Таганрога предстанет перед судом за истязание сына

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, издевающимся над ребенком

По данным СУСК РФ, 33-летний житель Таганрога в Ростовской области предстанет перед судом за многолетнее издевательство над малолетним сыном, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, в период с 2016 по сентябрь 2022 года мужчина с применением предметов бытового назначения избивал своего 12-летнего сына, лишал его питания и в целом нарушал режим дня ребенка.

На данный момент известно, что ребенок проживает с матерью. На момент издевательств над ребенком она проживала отдельно от сына.

Обвинения предъявлены мужчине по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пункта «Г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного).

СУСК РФ собрал достаточное количество доказательств, в связи с которыми уголовное дело с утвержденным заключением об обвинении направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Подозреваемого заключили под стражу.
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