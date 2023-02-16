Ночь в апартаментах обернулась для Россиянки трепанацией черепа

Девушке потребовалась операция по трепанации черепа, после того как избранник избил ее в апартаментах.
Конфликт между парой произошел еще 21 января, но известно о произошедшем стало только сегодня. Москвичка вместе со своим молодым человеком решили арендовать апартаменты на сутки. Между парой начался скандал, и мужчина начал избивать девушку руками и ногами, а после принялся громить номер.
После ссоры молодые люди помирились и съехали из апартаментов. Спустя двое суток из-за постоянной головной боли 25-летняя девушка обратилась к медикам за помощью. Потерпевшей провели трепанацию черепа и устранили гематому. Девушка находилась в медицинском учреждении до 14 февраля.