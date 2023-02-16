Ночь в апартаментах обернулась для Россиянки трепанацией черепа

Конфликт между парой произошел еще 21 января, но известно о произошедшем стало только сегодня. Москвичка вместе со своим молодым человеком решили арендовать апартаменты на сутки. Между парой начался скандал, и мужчина начал избивать девушку руками и ногами, а после принялся громить номер.