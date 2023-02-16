«Враг нас уничтожить не сможет»: Евгений Пригожин заверил, что ЧВК «Вагнер» выстоит даже без боеприпасов

Украинские боевики не смогут уничтожить бойцов ЧВК «Вагнер» даже при отсутствии у «музыкантов» боеприпасов. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Блокнот» обратило внимание на сообщение военного корреспондента Евгения Поддубного, который написал в своем Telegram-канале, что бойцам ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов. В связи с этим журналисты попросили бизнесмена прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Пригожин в свою очередь поблагодарил Поддубного за честность и назвал тех, кто несет ответственность за нехватку боеприпасов.
«Спасибо Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае, с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК "Вагнер"», — подчеркнул предприниматель.
Бизнесмен также записал аудиосообщение, подтверждающее его слова о причастности бюрократов к сложной ситуации на фронте.
Евгений Пригожин ранее допустил, что бойцы ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут в окружение в марте-апреле текущего года. По его словам, «музыканты» никогда не будут недооценивать противника.