В Краснодаре оштрафовали женщину за скандирование нацистских лозунгов в ресторане

В Краснодаре перед судом предстала местная жительница. Она попала под статью о публичной дискредитации российских военных.
Правонарушение было совершено в ресторане. Его записали на видео и выложили в Сеть. На кадрах слышно, как посетительница выкрикивала лозунги украинских националистов.
Один из очевидцев вызвал полицейских. Однако даже приезд силовиков не остановил женщину. Ее вместе с мужем доставили в отделение для составления протокола. Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.