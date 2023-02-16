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В Краснодаре оштрафовали женщину за скандирование нацистских лозунгов в ресторане

Происшествия
В Краснодаре оштрафовали женщину за скандирование нацистских лозунгов в ресторане

В Краснодаре перед судом предстала местная жительница. Она попала под статью о публичной дискредитации российских военных.

Правонарушение было совершено в ресторане. Его записали на видео и выложили в Сеть. На кадрах слышно, как посетительница выкрикивала лозунги украинских националистов.

Один из очевидцев вызвал полицейских. Однако даже приезд силовиков не остановил женщину. Ее вместе с мужем доставили в отделение для составления протокола. Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.
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