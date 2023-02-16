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Хабаровский край наращивает объемы экспорта

Экономика
Хабаровский край наращивает объемы экспорта

Регион увеличивает товарооборот с другими странами.

Хабаровский край стал одним из первых регионов, запустивших процедуру внедрения Регионального экспортный стандарт 2.0. Эти правила несут в себе унифицированные подходы для создания благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики.

По этому показателю регион является первым на территории всего Дальнего Востока.

В крае постепенно растут объемы экспорта товаров, не относящихся к категории энергетики или сырья. Несырьевой неэнергетический экспорт региона в 2022 году вырос более чем на 5% по сравнению с 2021 годом.

Регион продолжает развивать свои внешнеторговые отношения со странами Юго-восточной Азии.
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