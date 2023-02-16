Четверо иракских полицейских погибли при попытке арестовать группу боевиков ИГ

ИГ✱ ведет войну против официального Багдада с 2014 года. Тогда боевикам удалось в относительно сжатые сроки захватить почти половину площади государства. С помощью международной коалиции основные силы радикалов оказались разгромлены к концу 2017 года, однако террористическая организация до сих пор осуществляет свою деятельность, укрывшись в подполье.