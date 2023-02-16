Четверо иракских полицейских погибли при попытке арестовать группу боевиков ИГ

Предотвращен теракт в одной из столичных мечетей.
Багдад, 16 февраля. Смертельная перестрелка произошла между полицией и радикальными исламистами в районе Аль-Тармия севернее столицы Ирака.
Силовики совершили облаву на убежище одной из ячеек «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ), убив четверых террористов, включая одного смертника. Вместе с тем погибли четверо полицейских, еще шестеро оказались ранены.
По информации правоохранителей, ликвидированная группа боевиков планировала совершить нападение на посетителей шиитской мечети Аль-Кадхимия.
В то же самое время полиция уничтожила двоих террористов в Дияле. При них оказались обнаружены оружие, очки ночного видения и другое оборудование.
ИГ✱ ведет войну против официального Багдада с 2014 года. Тогда боевикам удалось в относительно сжатые сроки захватить почти половину площади государства. С помощью международной коалиции основные силы радикалов оказались разгромлены к концу 2017 года, однако террористическая организация до сих пор осуществляет свою деятельность, укрывшись в подполье.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация