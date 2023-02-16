Новый технопарк появится в Челябинской области

На Южном Урале к 2025 году появится новый технопарк для производства электроники на базе челябинского завода «Полет». Об этом на встрече с главой региона Алексеем Текслером рассказал генеральный директор предприятия Александр Нестеров.
На новой производственной площадке будут разрабатывать и изготавливать беспилотники, а также высокотехнологичные приборы для управления авиацией. Создание технопарка позволит активнее работать над обновлением продуктовой линейки и диверсификацией производства, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU».
Проектная документация технопарка уже подготовлена рабочей группой. Строительство объекта планируется начать в 2024 году.