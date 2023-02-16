Тренер фигуристов Татьяна Мишина заявила об отсутствии соперничества с супругом

Петербургский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заявила, что никогда не вела профессионального противостояния с мужем Алексеем Мишиным. Об этом бывшая чемпионка СССР рассказала в эксклюзивном интервью для портала RT.
По словам собеседницы агентства, между супругами никогда не было тренерского соперничества. Кроме того, в некоторых случаях им приходилось подменять друг друга на работе и заниматься с чужими учениками.
«Когда появился Женя Плющенко, а он катался очень длинный период, он поглощал Алексея полностью. Соответственно, какую-то часть работы с другими фигуристами я брала на себя», — вспомнила Мишина.
При этом с 19-летним Евгением Семененко, которого считают воспитанником именно Алексея Мишина, тренер занималась с самого детства. Причина тому — болезнь Татьяны Мишиной.
Бывшая спортсменка отметила, что в какой-то момент не могла ездить на соревнования. Однако в перерывах между лечением ей удавалось посещать дворец спорта «Юбилейный», расположенный в Санкт-Петербурге, и общаться с учениками.
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