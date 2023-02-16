Виктор Медведчук: Киев – это второй Иерусалим

Медведчук считает, что Украина и Россия всегда были неотделимы друг от друга. Поэтому Киев совершил ошибку, когда после развала СССР не стал развиваться совместно с Россией, а предпочел свой путь. Также политик заявил, что «Киев – это второй Иерусалим», который не отделим от России и не может без нее существовать.