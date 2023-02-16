Виктор Медведчук: Киев – это второй Иерусалим

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что Киев неотъемлем от России.
Медведчук считает, что Украина и Россия всегда были неотделимы друг от друга. Поэтому Киев совершил ошибку, когда после развала СССР не стал развиваться совместно с Россией, а предпочел свой путь. Также политик заявил, что «Киев – это второй Иерусалим», который не отделим от России и не может без нее существовать.
Ранее, 16 февраля, Медведчук рассказывал СМИ, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему сбежать из Украины. Политик аргументировал свои слова тем, что Зеленский чувствовал в нем опасность и хотел избавиться, предложив сбежать из-под домашнего ареста.
В апреле 2022 года Медведчук был задержан властями Украины и обвинен в государственной измене. Его поместили под домашний арест. Осенью того же года Медведчук смог попасть в Россию, благодаря обмену военнопленными украинской и российской сторон.