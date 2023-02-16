Бывший морпех ВС США: американцы начинают понимать, что Вашингтон начал третью мировую войну

Американцы начали понимать, что именно Вашингтон спровоцировал события на Украине и то, что США фактически начали третью мировую войну. Об этом заявил бывший военнослужащий морской пехоты США Джон Дуган в эфире программы «Соловьев.LIVE».
По его словам, в США все больше людей начинают по-другому смотреть на события на Украине и отдавать себе отчет в том, что ответственность за кризис в этой стране лежит на Соединенных Штатах.
Джон Дуган отметил, что американские СМИ не предоставляют правдивую информацию о событиях на Украине. Поэтому граждане США вынуждены искать независимые каналы, чтобы составить свое мнение о политике Вашингтона в отношении Киева.