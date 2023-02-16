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На Краснодонской «газель» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет

Происшествия
На Краснодонской «газель» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет

В Москве произошло ДТП с участием 11-летнего ребенка. Авария зарегистрирована на улице Краснодонская, рассказали в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, мальчик пересекал проезжую часть, когда для него горел зеленый свет. В это время на него наехала машина «газель». Ребенку потребовалась госпитализация. Прокуратура начала проверку.

В Усть-Лабинске суд отправил в СИЗО сотрудника полиции. Силовик совершил наезд на 60-летнего пешехода. Вместо вызова врачей и сотрудников ГИБДД, правоохранитель скрылся с места аварии.
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