На Краснодонской «газель» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет

В Москве произошло ДТП с участием 11-летнего ребенка. Авария зарегистрирована на улице Краснодонская, рассказали в столичной прокуратуре.
По предварительным данным, мальчик пересекал проезжую часть, когда для него горел зеленый свет. В это время на него наехала машина «газель». Ребенку потребовалась госпитализация. Прокуратура начала проверку.
В Усть-Лабинске суд отправил в СИЗО сотрудника полиции. Силовик совершил наезд на 60-летнего пешехода. Вместо вызова врачей и сотрудников ГИБДД, правоохранитель скрылся с места аварии.