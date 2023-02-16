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Спецпредставитель президента Иванов назвал источник экстремистских заявлений Прибалтики

Политика
Спецпредставитель президента Иванов назвал источник экстремистских заявлений Прибалтики

Соединенные Штаты совместно с Европейским союзом подталкивают страны Прибалтики к экстремистским заявлениям, так как сами не хотят их озвучивать.

Такое мнение выразил спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам политика, расположенные в Северной Европе государства не могут принимать самостоятельные решения. В связи с этим представитель Кремля сравнил Латвию, Литву и Эстонию с лающей «шавкой».

«Их толкают на такие экстремистские заявления, потому что сами их делать не хотят более серьезные европейские страны и США, а поручают это прибалтам: "Вы тявкайте на Россию погромче". Ну они и тявкают», — сказал Иванов.

Меж тем депутаты Европейского парламента отказались от внесения поправки в резолюцию по украинскому кризису, предполагающей изменение главной задачи Киева. В качестве основной цели авторы проекта предлагали указать начало мирных переговоров вместо захвата территорий, перешедших под контроль России.
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