Спецпредставитель президента Иванов назвал источник экстремистских заявлений Прибалтики

Соединенные Штаты совместно с Европейским союзом подталкивают страны Прибалтики к экстремистским заявлениям, так как сами не хотят их озвучивать.
Такое мнение выразил спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По словам политика, расположенные в Северной Европе государства не могут принимать самостоятельные решения. В связи с этим представитель Кремля сравнил Латвию, Литву и Эстонию с лающей «шавкой».
«Их толкают на такие экстремистские заявления, потому что сами их делать не хотят более серьезные европейские страны и США, а поручают это прибалтам: "Вы тявкайте на Россию погромче". Ну они и тявкают», — сказал Иванов.
Меж тем депутаты Европейского парламента отказались от внесения поправки в резолюцию по украинскому кризису, предполагающей изменение главной задачи Киева. В качестве основной цели авторы проекта предлагали указать начало мирных переговоров вместо захвата территорий, перешедших под контроль России.