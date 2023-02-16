Глава Самарской области поручил установить в библиотеках региона посвященные СВО стенды

Библиотеки сегодня являются не только местом интеллектуального досуга, но и центрами политического просвещения, патриотического воспитания. Новые просветительские задачи библиотек обозначил самарский губернатор Дмитрий Азаров.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, в настоящее время в Самарской области функционируют 26 модельных библиотек, в 2023 году планируют открыть еще шесть. Руководитель региона в рамках рабочей поездки по Ставропольскому району посетил и библиотеки.
После этого чиновник поручил министру культуры Ирине Калягиной вместе с главой министерства образования и науки Виктором Акопяном согласовать обустройство в библиотеках специальных экспозиций по теме спецоперации.
Известно, что не все в данный момент понимают цели и задачи СВО, не все осознают, что в действительности происходит на соседней территории, отметил губернатор. Поэтому в каждую библиотеку необходимо внедрить проект, который бы рассказывал о появлении фашизма, и о том, как в XX веке народы самых развитых стран под его влиянием превратились в дикарей, добавил политик.