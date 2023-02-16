Глава Самарской области поручил установить в библиотеках региона посвященные СВО стенды

Известно, что не все в данный момент понимают цели и задачи СВО, не все осознают, что в действительности происходит на соседней территории, отметил губернатор. Поэтому в каждую библиотеку необходимо внедрить проект, который бы рассказывал о появлении фашизма, и о том, как в XX веке народы самых развитых стран под его влиянием превратились в дикарей, добавил политик.