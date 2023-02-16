Столтенберг вспомнил «очень короткую ночь» перед началом спецоперации РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами «Франс Пресс» рассказал о том, как он провел ночь перед началом спецоперации России на Украине.
По словам руководителя Североатлантического альянса, он был осведомлен о том, какие события будут происходить 24 февраля 2022 года. Поэтому утренний звонок его не удивил.
«Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло», — вспомнил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО исключил прямое участие Альянса в украинском кризисе. По его словам, западный военный блок не станет стороной этого конфликта.