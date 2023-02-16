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В ГД хотят усилить контроль за маркетплейсами

Политика
В ГД хотят усилить контроль за маркетплейсами

В Государственной Думе предложили более пристально контролировать торговые площадки, реализующие украинские продукты.

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил о необходимости усиления контроля со стороны государства торговых онлайн-площадок реализующих, в том числе украинские товары.

Депутат назвал недопустимой их продажу. По его словам, на средства, вырученные с продаж, украинцы платят налоги в своей стране, которые позже используются в финансировании украинских вооруженных формирований.

Также депутат дополнил свои слова проблемой продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Он отметил возможность быстрой разработки такого законопроекта комитетом Государственной Думы по контролю, а в дальнейшем и оперативного его принятия парламентариями.
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