Канал ТНТ рассекретил состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл»

Оценивать участников «Бьюти Баттла» вместе с Кавлаканом будут фешен-блогер Карина Нигай и стилист-имиджмейкер Евгений Жук. Стилист ESTEL Professional отметил, что уже много лет в индустрии, поэтому относится к каждому конкурсанту как к коллеге и человеку, с которым у них общая миссия — делать людей счастливее.