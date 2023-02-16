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Канал ТНТ рассекретил состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл»

Шоу-бизнес
Канал ТНТ рассекретил состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл»

Телеканал ТНТ объявил полный состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл». Одним из судей проекта стал стилист ESTEL Professional из Петербурга Никита Кавлакан, сообщила пресс-служба канала.

Оценивать участников «Бьюти Баттла» вместе с Кавлаканом будут фешен-блогер Карина Нигай и стилист-имиджмейкер Евгений Жук. Стилист ESTEL Professional отметил, что уже много лет в индустрии, поэтому относится к каждому конкурсанту как к коллеге и человеку, с которым у них общая миссия — делать людей счастливее.

«Поэтому я смотрю как на результат, так и на подход мастеров к делу. Горят ли у человека глаза? Готов ли он менять к лучшему жизни людей? Я вижу это у многих наших участников», — отметил Кавлакан.

Участникам шоу предстоит не только показать профессиональные качества, но и проявить стрессоустойчивость. Организаторы подготовили для конкурсантов неожиданности, которые могут случиться в реальности. Жук назвал ситуации в «Бьюти Баттле» жизненными и рассказал, что в работе бывает всякое.

«Возможно и отключение света или условия, где нет электричества в принципе. Я с таким сталкивался. Тебя не предупредили, потому что никто не подумал», — поделился имиджмейкер.

В «Бьюти Баттле» сразятся 16 участников. Поначалу конкурсантов разделят на пары, когда конкурсантов останется восемь, начнется личное первенство. В финал пройдут три участника, но лишь один из них выиграет 1 миллион рублей.

Шоу стартует на ТНТ 25 февраля. Выпуски «Бьюти Баттла» будут выходить по субботам в 09:00. Ведущей проекта стала певица Глюкоза.
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