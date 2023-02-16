Израиль начнет спонсировать Украину

Об этом сообщает Израильская пресса.
Сегодня прошла встреча между главной Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн и главной Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Израильский политик сообщил, что Иерусалим готов помочь Киеву в создании системы ПВО.
Кроме того, стало известно, что Израиль предоставит Украине кредит в 200 млн долларов на развитие медицины и гражданской инфраструктуры. Также израильский дипломат поддержал Украину словами:
"Израиль, как заявлялось ранее, твердо солидарен с народом Украины и по прежнему привержен суверенитету и территориальной целостности Украины", — сказал Эли Коэн
Кулеба в целом положительно оценил результат встречи, однако отметил, что список потребностей Украины в области обороны куда шире и Израилю об этом прекрасно известно.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность поставки оружия Киеву.