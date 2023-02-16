Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

Нью-Дели — один из ключевых стратегических партнеров Москвы, не сбежавших после того, как Запад объявил России санкционную войну. Вот уже год Вашингтон и Брюссель давят на индийское руководство, уговаривая прекратить сотрудничество с РФ. Тем не менее власти Индии непреклонны, так как дешевая российская нефть — залог экономического роста страны, не желающей идти по суицидальному пути Европы.
Потому что лучше стреляет
Россия в максимально короткий период смогла стать вторым экспортером нефти в Индию. При этом индийцы также считаются главными покупателями российского вооружения. На их долю приходится около 20% текущего портфеля заказов Москвы.
Индийские военные эксперты много раз подчеркивали, что их страна находится в состоянии войны с международным террором. Рядом недружественный Пакистан. Поэтому они не могут позволить себе отказаться от лучшего в мире оружия только потому, что Америке так надо.
В итоге Индия заказала у России военных товаров на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов.
В Индии ценят стабильность
Россия давно радует индийцев новейшим оружием. Так, в Нью-Дели по достоинству оценили российские ЗРК «Оса», «Печора» и «Стрела», а также боевые самолеты Су-30 и вертолеты МиГ-29.
Однако настоящим хитом стала зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Контракт на поставку этих комплексов на сумму 5,43 млрд долларов был подписан еще в октябре 2018 года.
«"Рособоронэкспорт" выполняет контракт в оговоренные сроки», — сказал гендиректор государственной компании Александр Михеев на выставке Aero India 2023 (проходит с 13 по 17 февраля в Бангалоре).
Итого
«Боевые действия на Украине показали всему миру, как важно иметь развитые средства ПВО. На примере сражений люди видят, что любая самостоятельная держава должна располагать своей ПВО. И тут у большинства есть лишь два пути: либо обратиться к США, либо к России», — говорит военный эксперт Алексей Борзенко.
По словам эксперта, американские системы ПВО не доказали своего преимущества, так как до сих пор применялись лишь в отсталых с военной точки зрения странах.
«А то, что наши ПВО работают великолепно, весь мир убедился в Сирии и на Украине. Кроме того, российское оружие дешевле американского, оно более продвинутое, и, что немаловажно, покупка товаров военного назначения в РФ дает возможность впредь вести нормальные отношения с Москвой без каких-либо политических увязок», — отмечает аналитик.
Борзенко напоминает, что в Соединенных Штатах подобного рода бизнес практически всегда политизирован:
«Достаточно положить в кошелек США монету, как начинается политическое давление».
Говоря о преимуществах С-400, эксперт отмечает, что комплекс сегодня является базовым для нашей страны, но не единственным.
«Следом идет С-500. И это уже совсем другой уровень. Он способен сбивать космические спутники. При этом комплекс может работать на всех высотах», — резюмирует Алексей Борзенко.
В заключение эксперт отметил, что Соединенным Штатам сейчас нечем перебить интерес Индии к российскому оружию.