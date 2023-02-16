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Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

Весь мир
Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

Нью-Дели — один из ключевых стратегических партнеров Москвы, не сбежавших после того, как Запад объявил России санкционную войну. Вот уже год Вашингтон и Брюссель давят на индийское руководство, уговаривая прекратить сотрудничество с РФ. Тем не менее власти Индии непреклонны, так как дешевая российская нефть — залог экономического роста страны, не желающей идти по суицидальному пути Европы.

Потому что лучше стреляет

Россия в максимально короткий период смогла стать вторым экспортером нефти в Индию. При этом индийцы также считаются главными покупателями российского вооружения. На их долю приходится около 20% текущего портфеля заказов Москвы.

Индийские военные эксперты много раз подчеркивали, что их страна находится в состоянии войны с международным террором. Рядом недружественный Пакистан. Поэтому они не могут позволить себе отказаться от лучшего в мире оружия только потому, что Америке так надо.

В итоге Индия заказала у России военных товаров на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов.

Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

В Индии ценят стабильность

Россия давно радует индийцев новейшим оружием. Так, в Нью-Дели по достоинству оценили российские ЗРК «Оса», «Печора» и «Стрела», а также боевые самолеты Су-30 и вертолеты МиГ-29.

Однако настоящим хитом стала зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Контракт на поставку этих комплексов на сумму 5,43 млрд долларов был подписан еще в октябре 2018 года.

«"Рособоронэкспорт" выполняет контракт в оговоренные сроки», — сказал гендиректор государственной компании Александр Михеев на выставке Aero India 2023 (проходит с 13 по 17 февраля в Бангалоре).
Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

Итого

«Боевые действия на Украине показали всему миру, как важно иметь развитые средства ПВО. На примере сражений люди видят, что любая самостоятельная держава должна располагать своей ПВО. И тут у большинства есть лишь два пути: либо обратиться к США, либо к России», — говорит военный эксперт Алексей Борзенко.

По словам эксперта, американские системы ПВО не доказали своего преимущества, так как до сих пор применялись лишь в отсталых с военной точки зрения странах.

«А то, что наши ПВО работают великолепно, весь мир убедился в Сирии и на Украине. Кроме того, российское оружие дешевле американского, оно более продвинутое, и, что немаловажно, покупка товаров военного назначения в РФ дает возможность впредь вести нормальные отношения с Москвой без каких-либо политических увязок», — отмечает аналитик.

Борзенко напоминает, что в Соединенных Штатах подобного рода бизнес практически всегда политизирован:

«Достаточно положить в кошелек США монету, как начинается политическое давление».

Говоря о преимуществах С-400, эксперт отмечает, что комплекс сегодня является базовым для нашей страны, но не единственным.

«Следом идет С-500. И это уже совсем другой уровень. Он способен сбивать космические спутники. При этом комплекс может работать на всех высотах», — резюмирует Алексей Борзенко.

В заключение эксперт отметил, что Соединенным Штатам сейчас нечем перебить интерес Индии к российскому оружию.
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