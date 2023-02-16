Не нефтью единой: почему Индия не откажется от российского оружия

Нью-Дели — один из ключевых стратегических партнеров Москвы, не сбежавших после того, как Запад объявил России санкционную войну. Вот уже год Вашингтон и Брюссель давят на индийское руководство, уговаривая прекратить сотрудничество с РФ. Тем не менее власти Индии непреклонны, так как дешевая российская нефть — залог экономического роста страны, не желающей идти по суицидальному пути Европы.