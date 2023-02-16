Эмоциональный голод: как понять, что дело не в еде

Это объясняется началом процесса переваривания, после которого происходит падение уровня эндорфина, и человеку нужна очередная «доза» еды. Эмоциональный голод часто замещается едой, ведь это самый простой способ получить удовольствие. Мы живем в цивилизованном обществе, и имеем возможность выбирать самую разнообразную пищу. Большая часть современных людей много едят, поскольку у них отсутствует самодостаточность, любовь, самореализация и т.п.