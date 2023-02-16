Эмоциональный голод: как понять, что дело не в еде

Эмоциональный голод — это состояние организма, при котором с помощью еды хочется компенсировать недостающее, устранить или усилить уже имеющиеся эмоции. Зачастую для «восполнения» человек употребляет вредные продукты: чипсы, конфеты, торты и т.п.
На самом деле отличить эмоциональный голод от физиологического достаточно просто. В нормальном состоянии человеку много еды не требуется. Голод – это естественная физиологическая потребность. Человеку достаточно трех приемов пищи: завтрака, обеда и ужина, некоторые даже едят дважды. Об этом корреспонденту ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.
«Когда человек сыт и у него все в порядке с эмоциями – он испытывает удовлетворение, насыщаясь небольшим количеством еды. Он потом долго не хочет есть, а перекусы ему не интересны. Если вы понимаете, что, сев за стол и начав есть не можете остановиться, или если через 30-40 минут после приема пищи вы вновь думаете о еде – это симптомы эмоционального голода», – объяснила Марианна Абравитова.
Это объясняется началом процесса переваривания, после которого происходит падение уровня эндорфина, и человеку нужна очередная «доза» еды. Эмоциональный голод часто замещается едой, ведь это самый простой способ получить удовольствие. Мы живем в цивилизованном обществе, и имеем возможность выбирать самую разнообразную пищу. Большая часть современных людей много едят, поскольку у них отсутствует самодостаточность, любовь, самореализация и т.п.
«Если вы заметили у себя эти симптомы – нужно понимать, что дело тут не в ненасытности. Подумайте, чего вам в жизни по-настоящему не хватает. Если вы найдете эти точки, пустоты, которые заполняете пищей и поработаете над ними, то сможете решить проблему с питанием», – заключила психолог.
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